Zaterdag winterconcert in Ter Linde Erik De Block

30 januari 2020

11u08 0 Wervik De harmonie Sint-Cecilia Geluwe speelt zaterdag 1 februari om 20 uur in zaal Ter Linde op de Tuinwijk het winterconcert De Bestemming. De muzikale trein neemt de aanwezigen mee naar de verste en mooiste vakantiebestemmingen.

De harmonie staat sedert vorig jaar onder leiding van dirigent Mathijs Coine. Ook de jeugdharmonie onder leiding van dirigent Nathan Feys speelt mee. Tickets kosten in voorverkoop 10 euro en aan de ingang 12 euro. Voorverkoop in lokaal café ’t Zwijntje en tuincenter Goemaere in de Lourdesstraat. De harmonie lanceerde onlangs een gloednieuwe website : www.harmoniegeluwe.be. en is alvast even een bezoek waard.