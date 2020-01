Zaterdag voorverkoop tickets toneel Erik De Block

31 januari 2020

14u30 0 Wervik De Kruiseikse Toneelvrienden brengen in maart zes voorstellingen van het blijspel ‘Schat je bent een schat’. Kaarten kunnen dit weekend in voorverkoop gekocht worden: op zaterdag 1 februari van 9 uur tot 11 uur in de parochiezaal achteraan vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke.

Traditioneel vliegen de tickets dan de deur uit. Tickets kosten in voorverkoop 8 euro en aan de kassa 9 euro. Nadien is er nog voorverkoop vanaf komende maandag 3 februari in het Kantoor Forrest in de Nachtegaalstraat: 056/31.34.34. De voorstellingen vinden plaats in de parochiezaal het eerste en tweede weekend van maart, telkens op vrijdag, zaterdag en zondag.