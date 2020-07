Zaterdag toch tuinfeest Jardins in Kapittel Erik De Block

08 juli 2020

15u16 0 Wervik De uitbaters van bistro-feestzaal Kapittel in de Ooievaarstraat hebben toelating gekregen om op zaterdag 11 juli de tweede editie van tuinfeest Jardins te organiseren. Er zijn vanaf 18 uur optredens van The Swigshift, Stevie’s Experience en de West Corner Brass Band. Nadien draait dj Bob.

De brassband brengt opzwepende, positieve, funky en energieke muziek voor jong en oud. De muzikanten zijn allemaal afkomstig uit de Westhoek. Zanger-gitarist Steve Maas draait met Stevie’s Experience al jaren mee en speelt verschillende genres. The Swigshift is alombekend en bestaat al meer dan dertig jaar. Hun roots ligt in Wervik. Ze spelen Ierse folk.

“Door de coronamaatregelen wordt het een kleine, aangepaste versie”, zeggen uitbaters Gregory en Timothy Volcke. “Dansen mag niet en wie meezingt, moet een mondmasker dragen. We maken cocktails klaar en bieden streetfood aan. Dit keer is er geen kinderanimatie. Voor deze intiemere versie is het aantal plaatsen beperkt.”

Tickets kosten twintig euro, inbegrepen de helft aan drankbonnetjes. Reserveren kan tot en met vrijdag. Tegen vrijdagavond moeten de tickets worden opgehaald.