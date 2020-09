Zaterdag Talk & Play op Oosthove, met petanque, optredens en acteur Peter Bulckaen Erik De Block

03 september 2020

10u25 0 Wervik Op domein Oosthove vindt op zaterdag 5 september een nieuwe editie plaats van Talk & Play, met petanque, optredens en spelletjes en ook acteur Peter Bulckaen komt op bezoek.

“Talk & Play is een laagdrempelig initiatief waar we bezoekers laten kennis maken met het ondersteuningsnetwerk van de regio Wervik”, zegt initiatiefcorner Johan Carnel. “Het project biedt een brede waaier aan ondersteuning en activiteiten. Via deze methode gaan we gericht op zoek om mensen hun mentale veerkracht te versterken. We werken vanuit een gezellige Tiny house-setting waar we dienst doen als eerste lijn-infopunt, babbelplaats en hartluchter. Maar zijn ook de uitvalbasis voor kleinschalige speelprojecten, workshops, optredens, gezellige lezingen.”

Vanaf 10 uur kun je petanque spelen, een uur later staat er een optreden gepland van Sons Saucisses en acteur Peter Bulckaen komt langs. Vanaf 13 uur is het tijd voor spelletjes voor de kinderen, met een chillzone voor de +12-jarigen, graffiti en muziek.