Zaterdag slotshow dorpsfeest met kerstmarkt, kinderdisco en veel optredens Erik De Block

19 december 2019

10u11 0 Wervik De slotshow van ‘Ontdek Geluwe, Geluwe ontdekt’ vindt zaterdag 21 december plaats met een kerstmarkt en optredens. De opbrengst van de derde editie van het dorpsfeest in september wordt verdeeld onder de verenigingen.

Deze verenigingen kunnen zaterdag vanaf 12 uur tot ‘s avonds laat in een chalet eten en drank verkopen. “Ze moeten wel twintig procent van hun inkomsten afstaan als tussenkomst voor de aangeboden chalet en de gemaakte kosten”, vertelt voorzitter Willy Degroote. “De marktkramers kunnen zich opstellen achter de kerk en in de Beselarestraat. Tijdens een van onze laatste vergaderingen hebben we besloten ook een kerstmarkt te organiseren.”

Alle inkomsten die avond gaan in het kader van De Warmste Week naar vzw Love In Action uit Wervik. Die zet zich in voor kinderen uit moeilijke gezinnen. Op het kerkplein staat een grote tent. Om 15 uur is er een optreden van kinderdisco Splash en om 16 uur komt de kerstman langs voor de kleinsten. Er zijn verder nog optredens van coverband De Tachtigers, rockband Rockfor, het ambiance-orkest De Thierry’s. Van 20.30 tot 22.30 uur staat ‘Geluwe zingt’ gepland met Alex, Rudi en Ilse. Nadien draait een dj.