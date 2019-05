Zaterdag minifestival in tuin Kapittel, inzet is

groot podium op Rock op het Plein Erik De Block

23 mei 2019

09u19 7 Wervik De organisatoren van het gratis muziekfestival Rock op het Plein organiseren zaterdag voor de eerste keer een ‘Rock op het Plein-kick off’ in de tuin van bistro-feestzaal ’t Kapittel. Het gaat om een minifestival ter vervanging van de Rock Rally in jeugdhuis De Bierpompe.

“We hebben vijf bands geselecteerd die een gooi zullen doen naar een plaatsje op de affiche van Rock op het Plein”, zegt voorzitter Dimitri Durnez van de vzw Tobacco Town Music. “De kick off start om 16 uur en de toegang is gratis. In open lucht belooft het sfeervol te zijn.”

De geselecteerde bands zijn: BRLRS (16-16.30 uur), Tien Ton Vuist (17-17.30 uur), Beaten By Hippies (18-18.30 uur), MAANBAR (19-19.30 uur) en By August (20-20.30 uur).

Daarna volgen in ’t Kapittel nog twee optredens van Bluelink (21-21.45 uur) en Soviet Grass (22.15-23 uur). Bluelink is een groep Wervikse rappers die zingen in het West-Vlaams, Soviet Grass is een rockgroep uit Brugge die vier jaar geleden al op Rock op het Plein heeft gespeeld.