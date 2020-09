Zaterdag leuke prijzen tijdens World Cleanup Day Erik De Block

18 september 2020

11u11 0 Wervik Dit weekend vindt zaterdag wereldwijd de World Cleanup Day plaats. Bedoeling is om dan voor eigen deur, de stoep en straatrand te vegen en het zwerfvuil, de sigarettenpeuken en het onkruid te verwijderen. Het stadsbestuur roept de inwoners op om deel te nemen. Er zijn bovendien leuke prijzen te winnen. Hiervoor moet een foto van jezelf of je gezin in actie worden verstuurd naar communicatie@wervik.be.

“Een propere stad is een verhaal van ons allemaal”, aldus schepen Ann Degroote (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Zonder hulp van de inwoners staan we nergens. Via het coaching traject van de Mooimakers voert een onafhankelijk studiebureau in onze stad jaarlijks vier metingen uit om de hoeveelheid zwerfvuil in kaart te brengen. 22 verschillende plaatsen en straten worden dan gecontroleerd op sluikstort en zwerfvuil en we scoren goed in Wervik. We behalen gemiddeld 90 procent terwijl het Vlaams gemiddelde op 82 procent ligt. Dankzij alle vrijwilligers van de burgerbeweging Proper Wervik, de Mooimakers en onze inwoners behalen we deze schitterende resultaten, maar we kunnen nog altijd beter.”