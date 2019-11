Zaterdag Herfsttocht met vier afstanden Erik De Block

21 november 2019

12u46 0 Wervik De Wervikse Wandelsportvereniging organiseert zaterdag 23 november de jaarlijkse Herfsttocht, met start en aankomst in gemeenschapscentrum De Knippelaar in Kruiseke.

De deelnemers kunnen kiezen uit 6, 12, 18 of 24 kilometer. Het gaat dit keer niet meer naar het naburige Zandvoorde en Geluveld. De lange afstanden wandelen eerst richting de rustpost in dorpshuis ’t Schooltje op Ter Hand in Geluwe. Tweede rustpost ligt in GC De Gaper in Geluwe. Deelnemers aan de 12 kilometer wandelen richting Geluwe. Wie kiest voor de twee kortste afstanden, blijft in Kruiseke. Starten kan tussen 8 en 15 uur. Deelnemen kost 1,10 euro voor leden van de wandelfederatie en 1,50 euro voor niet-leden. Er is voor iedereen onderweg een gratis jenever. Meer info op 056/31.27.90.