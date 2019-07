Zaterdag buurtfeest De Kier Erik De Block

03 juli 2019

13u02 0 Wervik In en rond buurthuis De Kier in de Gosserieslaan is er zaterdag een buurtfeest. Het wordt alvast een dag vol afwisseling.

Vanaf 9 uur is er petanque. Teams van twee personen kunnen zich inschrijven voor 7 euro. Voor de top drie zijn er mooie prijzen. In de aanpalende straten is er een rommelmarkt. Wie wil deelnemen moet vooraf een plaats reserveren. Deelname kost één euro per lopende meter. Inschrijven 0491/56.09.68

’s Middag wordt kip aan ‘t spit geserveerd. Volwassenen betalen 15 euro, consumptie inbegrepen. Kinderen 10 euro. Er is een optreden van de Vanco Brothers. Doorlopend is er ook een kinderhoek en kunnen de kinderen zich laten grimeren. Er staat ook een springkasteel.