Zakken pampers en restafvalzakken

per stuk te koop in stadhuis Erik De Block

14 april 2020

10u07 0 Wervik Aan het onthaal van het stadhuis in Wervik zijn voor alleenstaanden en gezinnen met financiële moeilijkheden tijdelijk nu ook zakken pampers en restafvalzakken per stuk te koop. “De coronacrisis treft iedereen, maar in het bijzonder de mensen die het voordien ook al moeilijk hadden”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a).

Fractieleider Belinda Beauprez (N-VA) was vragende partij voor een verkoop per stuk. Omdat buurthuis De Kier en het Vrouwencentrum tijdelijk zijn gesloten, gebeurt de verkoop in het stadhuis. Een zak pampers bevat 25 luiers. Met een bon van de Pamperbank kost dat één euro.

Het opladen van de budgetmeters kan momenteel niet in het woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe, maar wel nog in de sociale dienst van het OCMW in de Molenstraat in Wervik. “De minder mobiele inwoners kunnen voor het opladen van hun budgetmeter beroep doen op verschillende initiatieven”, zegt de burgemeester. “Ze kunnen zich aanmelden bij het coronacallcenter: 056/95.20.00. Ook voor het laten doen van boodschappen.”