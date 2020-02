Woonboot op de Leie aan Oosthove is eindelijk weg Erik De Block

25 februari 2020

De woonboot Queensland op de Leie aan stadszaal Oosthove in Wervik is sedert maandag weg. De boot lag er sedert februari aangemeerd en moest weg wegens geen vergunning. “De eigenaar vertelde ons dat de boot is verkocht en nu verplaatst zou zijn richting Wallonië”, zegt communicatieverantwoordelijke Karen Buyse van De Vlaamse Waterweg, de beheerder van de Leie.

De Vlaamse Waterweg kreeg een aanvraag van de eigenaar, iemand uit het Franse Douai. “De woonboot lag eigenlijk op een plaats waar je maximum 48 uur mag aanmeren”, zegt Karen Buyse. “Het is een wachtplaats en niet bedoeld om langdurig aan te meren. Als waterwegbeheerder konden we de eigenaar dan ook geen vergunning verlenen.”

De eigenaar wilde zijn boot verhuren als woonboot voor toeristen en er ook akoestische concerten voor een beperkt publiek organiseren. Elektriciteit en water nam de eigenaar af van de stadszaal Oosthove. Tijdens de gemeenteraad kwam Kristof Vandamme (CD&V) al een paar keer tussen over de betaling van het verbruik. “Ik diende hierover ook nog eens een mondelinge vraag in en de burgemeester bevestigde me dat alles is vereffend maar ik zou nog graag de bewijzen hiervan krijgen”, aldus Vandamme.

Eerder op de gemeenteraad gaf de burgemeester aan dat de woonboot tegen uiterlijk eind november weg moest. Het duurde dus veel langer.