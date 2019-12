Woonboot aan Oosthove moet weg wegens geen vergunning van De Vlaamse Waterweg Erik De Block

05 december 2019

11u08 0 Wervik Aan de stadszaal Oosthove ligt al sedert februari op de Leie de woonboot Queensland aangemeerd. Wegens geen vergunning moet die boot daar evenwel weg.

De eigenaar is iemand uit Douai (Frankrijk). Raadslid Kristof Vandamme (CD&V) had het op de gemeenteraad al een paar keer over die woonboot. Het gaat om een bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg, de beheerder van de Leie. Daar kreeg men een officiële aanvraag van de eigenaar en is er ondertussen een uitsluitsel. “De woonboot ligt eigenlijk op een plaats waar je maximum 48 uur mag aanmeren”, aldus communicatieverantwoordelijke Karen Buyse van De Vlaamse Waterweg. ”De plaats is een wachtplaats en niet bedoeld om daar langdurig aan te meren. Als waterwegbeheerder konden we de eigenaar dan ook geen positief advies geven op zijn vergunningsaanvraag en zal de boot zich moeten verplaatsen.”

De eigenaar wilde zijn boot verhuren als woonboot voor toeristen en er ook akoestische concerten voor een beperkt publiek organiseren.