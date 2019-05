Woon- en Zorgbedrijf wil meer personeel op de fiets Erik De Block

29 mei 2019

De OCMW-vereniging 'Woon- en Zorgbedrijf Wervik' wil het personeel stimuleren om per fiets naar het werk te komen. "Om iedereen zoveel mogelijk op de fiets te krijgen, zullen oplaadpunten voor elektrische fietsen worden voorzien", aldus voorzitter Lien Deblaere (sp.a). "Zo kan het personeel tijdens de werkuren de e-bike opladen."

Er komen 134 werknemers per fiets naar het werk. Op 294 personeelsleden binnen de organisatie is dit 45,58 procent. De werkgroep gezond@work plant in het najaar een actie om het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer te stimuleren. Bovendien ontvangt elk personeelslid een fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer. In 2018 betaalde het Woon- en Zorgbedrijf Wervik in totaal 9.578,66 euro aan fietsvergoeding.