Winkel tegen de vlakte, er komen zes woningen:

“Er zijn enorm veel nieuw samengestelde gezinnen op zoek naar een ruime woning” Erik De Block

12 juli 2019

16u20 0 Wervik Middenin het stadscentrum wordt momenteel op de hoek van de Nieuw- en Donkerstraat de bekende winkel van Philippe Hervent afgebroken. Er komen zes woningen met elk een eigen tuin en carport. Philippe Hervent was er de derde generatie. Het begon in 1926 met zijn grootvader Leon. “Sommigen in Wervik noemen onze winkel een icoon maar zo hoog mikken we niet”, lacht Philippe.

In hun winkel verkochten Philippe Hervent en zijn echtgenote Caroline Vanhandsaeme een breed gamma elektro- en verwarmingstoestellen. Nu het handelspand tegen de vlakte gaat, blijft Philippe voor zijn klanten wel herstellingen doen. “Onze service blijft en er kan ook nog altijd bij ons worden gekocht op catalogus”, benadrukt hij. “Hetzelfde telefoonnummer wordt behouden. In Wervik en Komen-Waasten zijn er geen straten waar ik geen klant heb. Ik beschik over een adressenbestand van vierduizend klanten. Dat is niet stoefen, het is zo. De zaken gingen goed.”

Grootvader Leon was smid en begon in 1926 als loodgieter. “Mijn vader Michel zaliger volgde hem in 1960 op”, vertelt Philippe. “Na het overlijden van mijn vader in 1993 namen we de winkel over. Boven de winkel waren er ook twee appartementen.”

Philippe en Caroline hebben twee kinderen. Zoon Bert is ingenieur en woont in Roeselare. Dochter Annelies baat met haar echtgenoot Jari Bonnier in Dadizele slagerij ’t Torreke uit. “We hebben geen opvolgers”, aldus Philippe (57). “Ik heb dag en nacht gewerkt. Het is genoeg geweest. Dat vinden mijn kinderen ook. Het is nu het moment om te stoppen. Op mijn leeftijd zag ik het bovendien niet meer zitten om de winkel te vernieuwen.”

De slopingswerken worden uitgevoerd door Nicolas Braem uit Neerwaasten. De aannemer voor de nieuwbouw is Maxime Dewitte uit Neerwaasten. “Architect Pol Vandamme tekende zes woningen met telkens vier slaapkamers”, zegt Philippe. “We gaan die verhuren. Er zijn enorm veel nieuw samengestelde gezinnen op zoek naar een ruime woning. Elke woning zal voorzien zijn van een tuin en carport.”

“We laten ook zonnepanelen installeren. De aannemer gaat Verbo-prefab muren van de Steenbakkerijen van Ploegsteert gebruiken en normaliter staat de ruwbouw er in 2,5 maanden. Er is eerst een archeologisch onderzoek nodig. Daaromtrent is het koffiedik kijken. Eind juli start een vooronderzoek met het trekken van proefsleuven. Als alles vlot verloopt, dan zou het project in veertien maanden moeten zijn afgewerkt. Het installeren van de technieken zal ik proberen zelf te doen.”

Het schepencollege leverde onlangs een bouwvergunning af. “Het is goed dat er in het stadscentrum nieuwe woningen komen en het eens niet gaat om appartementen”, aldus schepen van Wonen Bert Verhaeghe (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project). “Het gaat om energiezuinige woningen. Het is een markante winkel en hoek in het stadscentrum die wegvalt. De nieuwbouw gaat nieuwe mensen en gezinnen met kinderen aantrekken.”