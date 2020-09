Wijziging fietsverkeer in laatste stuk Molenstraat kent vertraging Erik De Block

14u41 0 Wervik Het laatste stuk van de drukke Molenstraat tussen de Rekestraat en het gevaarlijk kruispunt met de Speldenstraat in Wervik is voor de fietsers nog altijd toegankelijk in de beide richtingen. De stad wacht immers nog op de goedkeuring van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) hoopte eerder dat de wijziging zou kunnen ingaan vanaf juli. Sanne Vantomme (N-VA) vraagt zich af waarom bijna drie maanden later de wijziging nog niet van kracht is. “Het uitstel heeft gewoonweg te maken met de administratieve mallemolen en is buiten onze wil om”, reageert de schepen. “Er was in verband met de tonnage een bemerking van het Agentschap Wegen en Verkeer en dat is ondertussen aangepast. We zitten te wachten op de definitieve goedkeuring.”