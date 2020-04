Wijndomein Ravenstein serveert de eerste bubbels:

“Onze ligging op de flank van de Amerikaberg is een troef, die druiven ‘jeunen’ zich hier” Erik De Block

16 april 2020

14u52 0 Wervik Met Ravenstein Brut en Ravenstein Rosé Brut serveert Wijndomein Ravenstein op de flanken van de Amerikaberg in Kruiseke de eerste bubbels. Er zijn vierduizend flessen gebotteld. “Het gaat om twee mousserende wijnen op het principe van champagne”, zegt wijnbouwer Dirk Talpe. “Geen cava want dat is trouwens een beschermd merk. De flessen hebben voor de tweede gisting twaalf maanden gerust op hun eigen gist. De druiven werden geplukt in 2018.”

De twee bubbels van Wijndomein Ravenstein zijn te koop in Kruiseke Uw Buurtwinkel, speciaalzaak Epoisses op de Steenakker in Wervik en aan de balie van de Dienst Toerisme aan het Nationaal Tabaksmuseum. Ravenstein Brut en Ravenstein Rosé Brut wordt geserveerd in retroherberg In Den Grooten Moriaen naast het Nationaal Tabaksmuseum, pop-up Bar Baton (Geluwe) en de restaurants De Waterkant, ’t Meulenhuys, ’t Vredig Gerecht (allen Wervik) en De Merlijn (Beselare). “Uiteraard is de wijn op afspraak ook hier te koop”, vertelt Dirk. “Evenals in Izegem bij Wines Unlimited.”

Naast twee witte wijnen Pinot Gris en Chardonnay Barrique en een Rosé zijn er ook drie rode wijnen Acolon, Gamaret en Pinot Noir. “Onze witte wijnen zijn uitverkocht, maar binnen enkele weken komt de Pinot Gris van 2019 op de markt”, vertelt Dirk. “In rood is de Gamaret ook uitverkocht en de Pinot Noir bijna.”

Succesverhaal

Wijndomein Ravenstein is een succesverhaal. Door de ligging maar ook door veel en hard werken. Dirk Talpe en zijn echtgenote Patricia Lenoir kweken al heel lang planten en chrysanten en daar kwam in 2017 de wijngaard bij. “We beschikken nu over ongeveer 19.000 wijnstokken, verdeeld over 4,5 hectare”, aldus Dirk Talpe. “Volgend jaar komen daar nog eens vijfduizend wijnstokken bij.”

“Eerlijk gezegd, het gaat voorlopig beter dan verwacht. Het is heel veel investeren en min of meer een berekend risico. We hadden twee jaar op rij een goede zomer en dat is natuurlijk een geluk. Het maakt het een stuk eenvoudiger om te starten. Het is momenteel gelukkig mooi weer en daardoor zijn we in de wijnbouw ruim twee weken vroeger dan vorig jaar. Goed weer nu wil nog niks zeggen, want dat betekent daarom niet dat we veertien dagen vroeger de druiven gaan kunnen plukken. Hopelijk blijven we gespaard van nachtvorst want dat zou een catastrofe betekenen.”

Amerikaberg als troef

“Onze ligging op de flank van de Amerikaberg is uiteraard een troef. Die druiven ‘jeunen’ zich hier. We hebben de wijnstokken kunnen planten in goede grond, in een relatief droge hoek van ons land. Waar we gespaard blijven van veel hagelbuien. Wat ook de reden is waarom er vroeger in deze regio tabak werd geteeld.”

Dirk Talpe en Patricia Lenoir ontvangen ook groepen en geven rondleidingen. Met als sluitstuk een proeverij. Door de coronacrisis kan dat nu allemaal niet. “We hadden in april en mei qua bezoekers gerekend op onze grote doorbraak, maar corona is nu een streep door de rekening”, vertelt Dirk. “De angst zit er bij de mensen serieus in. Vaak krijgen we groepen met senioren en die zijn kwetsbaar voor het virus.”