Wielertoerist valt van brugje dat afgesloten is met nadarhekken en moet gered worden Alexander Haezebrouck

24 mei 2020

11u09 0 Wervik Een wielertoerist moest zondagmorgen door de brandweer gered worden uit de Reutelbeek langs de Nijverheidslaan in Geluwe. De wielertoerist wilde een afgesloten brugje toch oversteken, maar viel in de beek en raakte er op eigen krachten niet meer uit.

De wielertoerist passeerde zondagmorgen omstreeks 9 uur aan het brugje van de Reutelbeek in de Nijverheidslaan in Geluwe. Omdat er werken bezig zijn aan het brugje is het brugje afgesloten met nadarhekken. Er zijn door de werken op dit moment geen afsluitingen meer waardoor de passage niet veilig genoeg is. Toen de hulpdiensten arriveerden bleken de nadarhekken gedeeltelijk opengezet te zijn. De wielertoerist waagde het er dus toch op om het brugje over te steken, maar dat liep verkeerd af. De gracht van de Reutelbeek is diep, vrij dicht begroeid en nog steeds gevuld met water. De man raakte dus niet op eigen krachten weer naar boven waardoor de brandweer de man uit zijn benarde situatie moest bevrijden. Hij werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis.