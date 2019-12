Wieken van de Briekenmolen worden woensdag verwijderd voor restauratie Erik De Block

10 december 2019

15u40 0 Wervik Een deel van de Koestraat in Wervik wordt woensdag afgesloten voor het verkeer omdat de wieken van de Briekenmolen moeten verwijderd worden en daar is een kraan voor nodig.

De Vlaamse overheid heeft een premie van twintigduizend toegekend voor de restauratie van de wieken. Een paar jaar geleden kwam de brandweer de molenwieken nog ontmantelen voor de veiligheid. Het hout was namelijk rot. De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Molenbouw Wieme uit Machelen. De restauratiewerken kosten 47.601,40 euro. De wieken zullen in het voorjaar terug gemonteerd worden.

Het stuk van de Koestraat tussen de Barrierestraat en de Briekhoekstraat zal tijdens de werken afgesloten zijn omdat er aan de werken een montagekraan aan te pas komt. Ook zal er een parkeerverbod gelden in de Barrierestraat en het stuk Komenstraat, tussen de Barrierestraat en de grens met Komen, zodat het transport zonder problemen kan passeren met de wieken.

De Briekenmolen werd rond 1800 gebouwd. De stad kocht die in 1979. Op het kruispunt van de Kruisekestraat en de Oude Mesenweg staat ook de houten Kruisekemolen. Ook voor deze molen is bij Onroerend Erfgoed een subsidiedossier ingediend. De Kruisekemolen dateert uit de achttiende eeuw. De molen was lange tijd eigendom van de familie Claeys, maar werd in 1980 gekocht door de stad. Vijf jaar later begonnen de restauratiewerken.