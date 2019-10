Wieken Briekenmolen worden in het voorjaar hersteld Erik De Block

12 oktober 2019

12u53 0 Wervik De Vlaamse Overheid kende een premie goed voor het restaureren van de wieken van de Briekenmolen naast het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat. Een paar jaar geleden kwam de brandweer omwille van de veiligheid de molenwieken ontmantelen.

“De werken zullen worden uitgevoerd door de firma Molenbouw Wieme uit Machelen”, zegt schepen van Toerisme Geert Bossuyt (sp.a). “De uitvoering is begin volgend jaar voorzien. Er is ook een tweede dossier voor herstellings- en schilderwerken. Daarvoor is de aanbestedingsprocedure lopende en is bij Onroerend Erfgoed een dossier voor subsidie ingediend.”

De Briekenmolen werd rond het jaar 1800 gebouwd en door de stad gekocht in 1979. De Tabaksstad heeft twee molens want in de Kruisekestraat is er op het druk kruispunt met de Oude Mesenweg ook de houten Kruisekemolen. Ook voor deze molen is bij Onroerend Erfgoed een dossier voor subsidie ingediend.

De Kruisekemolen dateert uit de 18de eeuw. De molen was lange tijd eigendom van de familie Claeys, maar werd in 1980 gekocht door de stad. Vijf jaar later begonnen de restauratiewerken.