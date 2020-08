Wie in Wervik rondwandelt, moet altijd mondmasker op zak hebben Erik De Block

03 augustus 2020

18u21 3 Wervik Burgemeester van Wervik Youro Casier (sp.a) heeft beslist dat vanaf dinsdag iedereen op straat, op pleinen of in parken altijd een mondmasker of volwaardig alternatief in stof bij zich moet hebben.

Omdat het ten sterkste aanbevolen is om een mondmasker te dragen wanneer je je plotseling in druk bezochte plaatsen bevindt, nam de burgemeester die beslissing voor alle personen vanaf twaalf jaar. Het dragen van een mondmasker in de openbare gebouwen in Wervik is al enkele weken een verplichting.

In tegenstelling tot veel andere gemeenten in de regio is in Wervik het dragen van een mondmasker in de bebouwde kom niet verplicht.

In de Tabaksstad is er de afgelopen dagen geen enkele nieuwe besmetting door het coronavirus.