Wie heeft foto’s van het gewezen station?

gebouw staat momenteel in de steigers Erik De Block

08 juni 2019

18u43 0

Bakker Ludovic Catteeuw en zijn echtgenote Karolien Ramon uit Marke werden enkele maanden geleden de nieuwe eigenaars van het station in Wervik. Volgend jaar willen ze er een feestzaal van maken. Momenteel staat het gewezen station in de steigers voor de gevelreiniging.

Het eerste stationsgebouw in Wervik dateert uit 1853, maar werd tijdens WO I zwaar beschadigd. Rond 1924 werd het vervangen door een station in wederopbouwstijl. In 2001 werd het station na renovatie beschermd. In oktober 2015 sloot de NMBS het loket. Vorig jaar besloot de NMBS het gebouw te verkopen.

De eigenaars hebben ondertussen een Facebookpagina waar iedereen de werken aan ‘Wervik Stoasche’ kan volgen. Tevens doen ze oproep om oude foto’s over het gewezen station te verzamelen. Ook voorwerpen zijn welkom.

Ludovic groeide op in Menen, Karolien in Wervik. In 2005 begonnen ze in Marke met de ambachtelijke bakkerij Luka.