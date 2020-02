Wervikse Wandelsportvereniging organiseert Krokustocht Erik De Block

20 februari 2020

09u38 0 Wervik De Wervikse Wandelsportvereniging organiseert dinsdag 25 februari de negentiende editie van de Krokustocht. Start en aankomst liggen aan stadszaal Oosthove in de Speiestraat.

Er is vrije start tussen 7.30 en 15 uur. De wandelaars hebben keuze uit zes, twaalf of achttien kilometer. De kleinste afstand is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er zijn drie lussen richting Wervicq-Sud, recreatie-eiland De Balokken en Laag-Vlaanderen. Het wordt genieten van het landschap rond de oevers van de Leie. Deelnemen kost 1,50 euro voor leden en 2 euro voor niet-leden.