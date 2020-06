Wervikse Wandelsportvereniging biedt drie wandelingen aan Erik De Block

26 juni 2020

13u17 0 Wervik De Wervikse Wandelsportverenging heeft in samenwerking met de stedelijke sportdienst drie wandelingen uitgestippeld. De wandelingen zijn tot eind augustus bepijld. “We gebruiken de pijltjes van Vlaanderen Wandelt”, zegt Eddy Six.

In Geluwe is er gezinswandeling De Gaper. De afstand bedraagt 3,6 kilometer. De start is aan het Gapersmonument. Door het Gemeentepark en voorbij de sporthal Ter Linde gaat het naar een nieuwe straat en verkaveling. Langs de soms drukke Dadizelestraat wandelen de deelnemers door de wijk aan de overkant, langs de visvijver in de Emiel Huysstraat en het Reutelbeekpad in het groen terug naar de startplaats.

De tweede wandeling is de Veldentocht en start aan woon- en leefbuurt Triamant in de Wervikstraat, De afstand bedraagt 7,6 kilometer. Het gaat langs enkele veldwegels, met onderweg mooie kapelletjes richting Kruiseke. De derde wandeling Basse Flandre vertrekt aan het stadsdomein Oosthove in de Speiestraat in Wervik. Het wordt een zwerftocht richting Menen, in een rustige omgeving en voor een deel op het Menokkeruiterpad. De terugkeer is langs de Leie.