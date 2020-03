Wervikse thuisverplegers verspreiden 1.500 flyers met antwoorden op coronavragen Erik De Block

20 maart 2020

13u07 6 Wervik De stad Wervik heeft 1.500 flyers laten maken met tips voor patiënten die thuisverpleging krijgen. Thuisverplegers Bernard Geldof en Ine Degrande verspreiden die folders bij alle collega’s, apothekers en winkels.

“De stad heeft kosten noch moeite gespaard voor die flyers. Bedoeling is dat we die afgeven aan de meest kwetsbare patiënten, want veel mensen zitten nog met vragen. Met deze flyer worden ze goed geïnformeerd. Het is belangrijk dat alle eerstelijnswerkers aan hetzelfde zeel trekken. We zijn nog verre aan de piek. Volgens de urgentieartsen in Ieper en Kortrijk komt die maar naar het einde van volgende week toe.”

Naast zelfstandig thuisverpleger heeft Bernard Geldof ook zijn firma Medimoto en is hij op allerlei sportevenementen op vraag van de organisatoren met zijn ambulancemotor van de partij. Nu zijn er echter geen wieler- en loopwedstrijden meer. “Ondertussen heb ik me geregistreerd voor de medische reserve en dat is aanvaard”, besluit Geldof. “Nu kan mijn ambulancemotor worden ingezet voor heel wat andere dringende opdrachten.”

Meer over Bernard Geldof

gezondheid