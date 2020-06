Wervikse horeca mag grotere of nieuwe terrassen plaatsen van stadsbestuur Erik De Block

12 juni 2020

13u32 0 Wervik De stad Wervik biedt de horeca de mogelijkheid om een terras te plaatsen of het bestaand terras uit te breiden.

Café De Macote in de Stationsstraat heeft een terras achteraan, maar mag dankzij het nieuwe terrassenplan nu ook vooraan tafels en stoelen plaatsen. Wat verderop in de Molenstraat mag café ’t Lusterke zijn terras uitbreiden. De terrassen op het Sint-Maartensplein - van café Sultan en bij de buren van sfeercafé Black Pearl - zijn ook uitgebreid. Parkeerstroken aan broodjeszaak ’t Krokantje in de Vlamingenstraat zullen ook ingepalmd worden voor een terras.

Frituur Sint-Medard mag twee parkeerplaatsen innemen aan de overkant op de Vrijdagmarkt. Ook bistro Vredig Gerecht kreeg van het schepencollege toelating voor een terras aan de overkant op het grasplein aan het kerkplein. In Geluwe mag de uitbater van café De Plaetse aan de overkant van de Sint-Dionysiuskerk zijn terras ook uitbreiden. De regeling geldt tot eind augustus.