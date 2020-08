Wervikse handelaars over hun strijd tegen corona: “Het is een moeilijke periode geweest, al hebben we er wel nieuwe klanten aan overgehouden”

Wervik

De aanslepende coronacrisis doet de lokale handel en horeca alvast geen deugd. De lockdown ligt gelukkig al enkele maanden achter ons, al was het voor horeca-uitbaters en zaakvoerders vooral zoeken hoe ze hun handel opnieuw konden opstarten. Niet zo evident in Wervik, want een overschot aan winkels is er alvast niet. Lees meer in ons dossier ‘commerce versus corona’