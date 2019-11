Wervikse ereburger Gaston Durnez (91), gelauwerd schrijver, dichter en oud-journalist, is overleden Erik De Block

23 november 2019

13u55 0 Wervik Gaston Durnez (91), gelauwerd schrijver en dichter, maar ook oud-journalist van De Standaard, is in Lier in het gezelschap van zijn familie overleden. Gaston Durnez werd in 2018 op voordragen van toenmalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois onderscheiden met het Ereteken van de Vlaamse gemeenschap. Hij was ereburger van Wervik, zijn geboortestad.

In juni 2002 mocht Gaston Durnez een gedicht onthullen over zijn geboortestad. Het lofdicht ‘Wervik’ bevindt zich op de hoek van de Speiestraat en Grauwezustersstraat aan de gevel van vrije basisschool De Graankorrel. Die officiële onthulling werd gekoppeld aan een overzichtstentoonstelling over de auteur-journalist.

Durnez was amper 2 jaar toen hij met zijn ouders naar Asse verhuisde. Toch bleef hij de contacten met zijn geboortestad onderhouden. “Heel mijn familie woont hier”, zei Gaston Durnez destijds in onze krant. “Wervik heeft toch een grote rol gespeeld in de opbouw van mijn leven. Ik voel me nog Wervikaan en ben werkelijk trots op dat gedicht. Ik ben blij dat Wervik me die kans heeft gegeven.”

Toen illustrator Carll Cneut in april werd aangesteld als ereburger, was ook Gaston Durnez aanwezig. Hij woonde meer dan veertig jaar in Itegem, een dorp vlakbij Heist-op-den-Berg. In 2016 werd hij daar nog uitgebreid gevierd, met medewerking van alle verenigingen. Gaston Durnez was gehuwd en vader van acht kinderen.