Wervikanen kunnen niet meer even de grens over voor een pint. Ook Frankrijk sluit de horeca Erik De Block

15 maart 2020

13u32 0 Wervik Sinds zaterdag om middernacht zijn ook in Frankrijk alle cafés en restaurants wegens het coronavirus verplicht gesloten. Zaterdagnamiddag troffen we wel nog wat Wervikanen net over de grens aan, in het enige café van Wervicq-Sud.

In Wervicq-Sud is er slechts één kroeg voor ruim vijfduizend inwoners. Hierdoor steken nogal wat Fransen regelmatig de grens over naar België om iets te gaan drinken in Wervik, waar er een veel ruimer aanbod is. Dit weekend was er echter sprake van een omgekeerde beweging, omdat de cafés in België allemaal sloten.

Ook Marnik Verschaeve en zijn echtgenote Nadine Stroobants, een zeer sociaal ingesteld koppel, trokken nog even de grens over. Zij gingen zaterdagnamiddag in Café de l’Europe een pint pakken en waren er zeker niet de enige Wervikanen. “We zijn hier al eens eerder geweest, maar slechts uitzonderlijk. We hoorden van de uitbaters dat er deze voormiddag nog Wervikanen langs zijn geweest”, vertelt Marnik.

“Toen het coronavirus in China begon, was het hier een ver van ons bedshow, maar ondertussen is het wel de harde realiteit. De maatregelen in ons land zullen economisch zware gevolgen hebben. Een cafébaas krijgt van de overheid wel vierduizend euro, maar de huur moet betaald worden, er zijn inkomsten en er zijn de vaste kosten.”

Verlaten straten

De wielertoeristenclubs uit Wervik trokken er zondag, naar wekelijkse gewoonte, op uit. Helaas zonder een stop in hun clublokaal. Sommigen opperden vooraf om naar Café de l’Europe te gaan, maar die vlieger ging dus niet op, gezien ook de cafés aan de andere kant van de grens ondertussen gesloten zijn.

De straten in de Tabaksstad liggen er dit weekend verlaten bij. In café De Macote in de Stationsstraat zouden de uitbaters zondag het achtjarig bestaan vieren. Er was een optreden van zangeres Martine voorzien, maar dat werd afgelast.

Nieuwe burgemeester

In Wervicq ging ondertussen de wekelijkse zondagsmarkt wel gewoon door. Bovendien was het zondag in Frankrijk de eerste ronde van de gemeenteraadsverkiezingen. Ondanks het coronavirus gingen die gewoon door. In Wervicq-Sud zijn er overigens maar twee lijsten, volledig onafhankelijk van de nationale politiek.

Wervicq-Sud krijgt alvast een nieuwe burgemeester, want na negentien jaar stopt Jean-Gabriel Jacob (72). Meer dan waarschijnlijk wordt zijn opvolger David Heiremans (Ensemble Soyons Wervicq), momenteel de schepen van Jeugd en Sport. Zijn uitdager is Stéphane Rumas (Bougeons avec Wervicq).