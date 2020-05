Wervik zorgt wellicht voor een primeur met gemeenteraad in twee gebouwen, gemeenteraadsleden verdeeld in diverse lokalen: “Uit praktisch oogpunt indien er bijstand nodig is” Erik De Block

13u22 0 Wervik Omwille van het coronavirus vindt in de meeste gemeenten de gemeenteraad digitaal en dus niet fysiek plaats. De gemeenteraad in Wervik vindt dinsdagavond digitaal plaats maar alle raadsleden worden toch verwacht in het stadhuis. De diverse partijen en het schepencollege worden in twee gebouwen verdeeld in diverse lokalen. Wat meer dan waarschijnlijk uniek is in ons land. De politici moeten dus dinsdagavond niet ‘in hun kot’ blijven…

“De regeling kwam er in samenspraak met het schepencollege en gemeenteraadsvoorzitter Marc Kino”, legt burgemeester Youro Casier (sp.a) uit. “Onze ICT-medewerker zal aanwezig zijn als iemand bijstand of ondersteuning nodig heeft. Laten we iedereen thuis de gemeenteraad volgen en kunnen er bijvoorbeeld één of twee raadsleden op hun computer niet inloggen, dan hebben we een probleem want hiervoor beschikken we niet over voldoende medewerkers. We laten vooral uit praktisch oogpunt iedereen naar het stadhuis komen.

Het schepencollege zal zich in de raadszaal in het stadhuis bevinden. De oppositiepartijen CD&V en N-VA mogen in het stadhuis de trouwzaal en vergaderzaal De Ooievaar vlakbij het onthaal gebruiken. De twee meerderheidspartijen nemen dinsdagavond hun intrek in Home Gryson, vlak naast het stadhuis. “De stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project krijgt de vergaderzaal ter beschikking, de sp.a de schepenzaal”, aldus de burgemeester. “Gemeenteraadsvoorzitter Marc Kino zal zitten in het bureel van algemeen directeur Philippe Verraes. Beiden gaan het dus van daaruit volgen. Alle gemeenteraadsleden krijgen mondmaskers, handschoenen en handgel. De locaties zijn voldoende ruim om voldoende afstand te houden. Alles is dus voorzien om de gemeenteraad op een veilige manier te laten verlopen.”

CD&V vindt het niet verantwoord dat iedereen dinsdagavond naar het stadhuis moet komen. “We hebben er sterk voor gepleit om ons allemaal niet fysiek te moeten verplaatsen en de gemeenteraad volledig digitaal te laten doorgaan zoals in de meeste gemeenten”, reageert fractieleider Bercy Slegers.

“Nogmaals: dit gebeurt vooral uit praktisch oogpunt”, reageert burgemeester Youro Casier op de kritiek van CD&V. “Neem nu bijvoorbeeld dat we kiezen voor een digitale gemeenteraad bij iedereen thuis en er kan plots iemand niet deelnemen aan de stemming. Dient dat raadslid klacht in bij de gouverneur, dan is heel onze gemeenteraad een maat voor niks geweest.”

Ondanks de praktische bezwaren ziet CD&V toch één positief punt. “De gemeenteraad zal voor de eerste keer via een livestream door alle inwoners kunnen worden gevolgd”, aldus Bercy Slegers. “Iets wat vorig jaar niet mogelijk was omdat het teveel geld ging kosten, is nu wel plots mogelijk.