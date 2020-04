Wervik zoekt online huiswerkbuddy’s Erik De Block

23 april 2020

15u41 0 Wervik De stad Wervik zet een buddydienst op waar vrijwilligers online huiswerkbegeleiding geven aan kinderen en zoekt daarvoor nog vrijwilligers.

“We kiezen voor een eenvoudig systeem waarbij leerling en buddy via WhatsApp, Messenger of Skype met elkaar contact kunnen opnemen”, zegt schepen van Sociale Zaken Sonny Ghesquière (sp.a). “Huistaken helpen verduidelijken of controleren, informeren hoe het gaat. Het zijn kleine dingen die een wereld van verschil kunnen maken voor leerlingen die het moeilijk hebben om schooltaken te begrijpen. Een beetje extra motivatie en extra steun maakt vaak al een groot verschil.”

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen op 056/95.20.00