Wervik waarschuwt automobilisten in zone 30 Erik De Block

04 juli 2019

16u09 0 Wervik Wervik is een opmerkelijke sensibiliseringsactie gestart rond zone 30. Het gaat om een proefproject. Op verschillende plaatsen staan grote waarschuwingsborden en wat verderop een smileybord dat de snelheid aangeeft.

In september 2018 werd in Wervik zone 30 ingevoerd. Aan de ene kant van het centrum is het zone 30 tot de Barrierestraat, aan de andere kant tot de Prinsenstraat. In maart en april werden op meer dan twintig plaatsen al anonieme metingen uitgevoerd. Nu is de sensibiliseringscampagne begonnen. De waarschuwingsborden staan in de Stationsstraat, Vlamingenstraat en Leiestraat. Hiermee wil het stadsbestuur de aandacht vestigen op het naleven van de snelheidslimiet. In september volgt een flitscampagne. Het proefproject loopt nog verder tot oktober. Op basis van de resultaten bekijkt het stadsbestuur dan samen met de mobiliteitscommissie welke straten als zone 30 worden bevestigd.