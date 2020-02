Wervik Stoasche vanaf mei te huur Erik De Block

23 februari 2020

11u17 0 Wervik De nieuwe feestzaal Wervik Stoasche is vanaf mei te huur. Een week eerder op zaterdag 25 en zondag 26 uur is er het openingsweekend. Bakker Ludovic Catteeuw en zijn echtgenote Karolien Ramon kochten het station in april vorig jaar.

Het eerste stationsgebouw in Wervik dateert uit 1853, maar werd tijdens WOI zwaar beschadigd. Rond 1924 werd het vervangen door een station in wederopbouwstijl. In 2001 werd het station na renovatie beschermd. In oktober 2015 sloot de NMBS het loket en besloot ze het gebouw te verkopen. Ludovic Catteeuw en Karolien Ramon - van de ambachtelijke bakkerij Luka in Marke bij Kortrijk – werden de nieuwe eigenaars.

Meer info: feest@wervik-stoasche.be