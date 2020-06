Wervik plaatst bijenhotels Erik De Block

11 juni 2020

12u45 0 Wervik De stad Wervik heeft op verschillende locaties een bijenhotel geplaatst. “Het stadspersoneel heeft die zelf gemaakt”, zegt schepen van Groen en Propere Stad Ann Degroote (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project)

“Er staan er langs het jaagpad aan stadsdomein Oosthove, de parkbegraafplaats, de bibliotheek in Geluwe en twee vlakbij de spoorweg in de Speldenstraat. Er komt ook nog een bijenhotel op wijk de Witte Poort in Geluwe. In de tuin van het stadhuis en bij het erfgoedcentrum Briekenmolen in de Koestraat staan ook bijenkorven die een onderkomen aan de honingbij geven.”

De stad geeft hiermee gevolg aan het voorstel van fractieleider Belinda Beauprez (N-VA) om van Wervik een bijenvriendelijke gemeente te maken. Veel voedselgewassen rekenen op bijen om zich voort te planten via bestuiving. Zowel honingbijen als wilde bijen gaan de laatste jaren sterk achteruit. Een bijenhotel helpt bijen te overleven. Een bijenhotel vergt geen onderhoud.