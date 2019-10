Wervik krijgt 2,95 miljoen euro extra van Vlaamse regering Erik De Block

03 oktober 2019

15u41 0 Wervik Dankzij het Vlaams regeerkakkoord krijgt Wervik 2,95 miljoen euro extra investeringsmiddelen. De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk kunnen investeren.

Vlaams vertegenwoordiger Ben Maertens (N-VA) uit Izegem roept alle gemeentebesturen op deze bijkomende budgetten te investeren in zaken die de gemeenten écht beter maken. Zoals fietspaden en veilige wegen, energiezuinige gebouwen, bossen en groene ruimte.

N-VA Wervik wil dat de stad de extra financiering investeert in infrastructuren die verenigingen ten goede komen. “Zoals het GC Geluwe en Oosthove maar ook landbouwwegen en straten die in slechte staat zijn”, zegt voorzitter Virginie Mahieu. “Ik denk aan de Scherpenheuvelstraat, Oude Mesenweg, Barrierestraat en in Geluwe de Kapellestraat. We pleiten ook voor zonnepanelen op de stadsgebouwen. Zo is er aandacht voor cultuur, welzijn, veiligheid en het klimaat.”