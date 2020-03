Wervicq-Sud heeft een nieuwe burgemeester Erik De Block

16 maart 2020

16u23 8 Wervik David Heiremans (45) wordt de nieuwe burgemeester van Wervicq-Sud. Hij haalde met zijn lijst Ensemble Soyons Wervicq een verpletterende meerderheid van 81,49 procent. Heiremans is een gewezen judoka.

Ondanks het coronavirus gingen de gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk zondag gewoon door. Bij onze zuiderburen is er geen stemplicht. In Wervicq-Sud waren er overigens maar twee lijsten, volledig onafhankelijk van de nationale politiek. Er kwam 38,49 procent van de inwoners opdagen.

Wervicq-Sud krijgt dus een nieuwe burgemeester, want na negentien jaar stopt Jean-Gabriel Jacob (72). Zijn opvolger is nu nog schepen van Jeugd en Sport. De partij van lijststrekker Stéphane Rumas (Bougeons avec Wervicq) behaalde maar twee van de 29 zetels.