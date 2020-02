Werkstraf voor vuistslag op café LSI

05 februari 2020

16u04

Bron: LSI 0

Een jongeman uit Wervik moet een werkstraf van 70 uren uitvoeren omdat hij op 8 april 2017 een andere man een zware vuistslag gaf in café De Macote in Wervik. Het slachtoffer viel kwalijk met zijn hoofd op een tafel en hield er een gapende hoofdwonde aan over.

Beide mannen raakten betrokken in een verhitte discussie in het café in de Stationsstraat in Wervik. Bryan V. gaf het slachtoffer uiteindelijk een rake vuistslag. Het slachtoffer viel kwalijk op een tafel en hield er een gapende hoofdwonde aan over. Volgens de beklaagde daagde het slachtoffer hem uit. “Hij gaf me verschillende tikken op mijn wang”, zei hij. “Ik heb tot drie keer toe gezegd dat hij moest stoppen, daarna verloor ik de controle en haalde ik uit.”