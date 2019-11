Wereldreiziger Dominiek Druart (43) bezocht al meer dan …130 (!) landen, vrijdagavond tiende reisreportage Erik De Block

06 november 2019

16u22 0 Wervik Wereldreiziger Dominiek Druart (43) brengt vrijdagavond om acht uur in GC Forum in de Speiestraat in Wervik de première van ondertussen al zijn tiende reisreportage. In ‘Dwars door Centraal-Amerika’ gaat het om een zoveelste reis van Colombia naar Mexico. “Het is ondertussen dit jaar ook al 25 jaar geleden dat ik mijn eerste avontuurlijke reis maakte”, aldus Dominiek Druart. “In die periode reisde ik in meer dan 130 landen.” Dominiek Druart woonde een tijdlang in Thailand.

In de periode 2001-2002 maakte hij een wereldreis in verschillende delen. In Ethiopië en de Filipijnen naar Nieuw-Zeeland en Australië. Begin juli 2004 volgde dan weer een lange reis: naar eerst de Antillen (Cuba en Jamaica), dan de Himalaya (China), Bangladesh, Myanmar en Thailand.

“Eén van de meest memorabele overlandreizen was naar Indonesië”, vertelt Dominiek terug. Op het tropische eiland Phuket in Thailand nam hij in 2005 samen met een vennoot een pension over. “In Thailand woonde ik meer dan drie jaar om mijn droom te verwezenlijken, namelijk voor een langere periode zelfstandig werken en wonen in een andere cultuur.”, klinkt het. “In mijn guesthouse en restaurant verwende ik mijn gasten tot in de puntjes. Ook een andere droom - reisbegeleider worden - kon ik er waarmaken. Ik bezocht bijna alle landen in Azië.”

Tijdens een overlandreis in de Balkan van de Kaukasus naar Iran leerde hij zijn vrouw Katia kennen. Ze is afkomstig uit Peru en studeerde in Madrid. Dominiek leerde haar kennen toen ze op citytrip in Boedapest was.

In het begin van de Speiestraat middenin het stadscentrum woont hij al enkele jaren in zijn reis- en cultuurhuis Buddhas. Iedereen is er welkom voor allerlei informatie. “Buddhas is een verzamelplaats van reisherinneringen, maar tegelijk worden er nieuwe reisplannen geboren”, vertelt Dominiek.

Met ‘Dwars door Centraal-Amerika’ zal hij door Vlaanderen trekken. Wat vroeger ook het geval was met andere reisverhalen. Naast kleurrijke foto’s en haarscherpe videobeelden gebruikte Dominiek voor zijn tiende reisreportage ook voor het eerst een professionele drone. Luchtopnames zijn de kers op de taart. Dominiek was drie maanden onderweg. “Een huiveringwekkende belevenis was alvast de uitbarsting van de El Fuego Vulkaan”, herinnert hij zich maar al te goed.

De globetrotter werkt in elektronicabedrijf Melexis in Ieper en gaat bijklussen in de horeca. Daarnaast is de gewezen dj ook een gewaardeerd medewerker van vrije radio Jess FM Menen. Als bestuurslid van vtbKultuur is Dominiek de stuwende kracht van de Tabaksfeeverkiezing in Wervik.

Tickets voor ‘Dwars door Centraal-Amerika’ kosten 4,50 euro. Meer info: www.myworldtrips.com