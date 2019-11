Wegentracé nieuwe verkaveling in de Ooststraat is goedgekeurd, “eerste bewoners tegen eind volgend jaar” Erik De Block

21 november 2019

10u00 0 Wervik De gemeenteraad van Wervik keurde het wegentracé voor het nieuwbouwproject in de Ooststraat goed. Op het voormalige voetbalterrein van Eendracht Wervik start volgend jaar de bouw van zeven woonblokken. In totaal goed voor 48 woningen van twee of drie slaapkamers. De stad werkt hiervoor samen met bouwonderneming Catteeu uit Lo-Reninge. “Het is onze ambitie dat de eerste bewoners er zijn tegen eind volgend jaar”, aldus Barbara Demeulemeester van Catteeu.

Het terrein heeft een oppervlakte van 1,5 hectare. Eind april kwam er een einde aan het archeologisch onderzoek. Ondertussen liep het openbaar onderzoek over de aanvraag van de omgevingsvergunning. “Belangrijk is dat er geen enkel bezwaar is ingediend”, aldus schepen van Wonen Bert Verhaeghe (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project). “Wellicht kunnen we in de loop van januari de omgevingsvergunning afleveren.”

Er komen duurzame woningen met elk een eigen tuintje. Ook voorziet men een gemeenschappelijke tuin en een gemeenschappelijke parkeerhaven waardoor zowel het groene als het autoluwe karakter van de nieuwe woonzone een grote meerwaarde wordt voor de hele buurt. Het Groenboretje op de hoek van de Oost- en Hellestraat wordt behouden en heringericht als een speelbos.

“Er komen ook een aantal kangoeroewoningen”, zegt Barbara Demeulemeester. “Dat betekent dat alle generaties er hun weg en nieuwe thuis kunnen vinden en bijgevolg levenslang op de site kunnen blijven wonen. Het wordt een buurt met groene open ruimtes en zal met twee toegangen via de Ooststraat en Hellestraat vlot toegankelijk zijn. Middenin de site is er enkel fiets- en wandelverkeer toegelaten. Er is een doordacht circulatieplan uitgetekend en biedt deze woonzone een rustige en veilige omgeving. Het wordt in ieder geval een meerwaarde voor heel de buurt.”

Er is ook een directe aansluiting naar de kleuterklassen van vrije basisschool De Graankorrel, wat een groot pluspunt is voor de gezinnen met kinderen. Het worden allemaal woningen zonder garages. “De bewoners gaan met de auto wel kunnen rijden tot aan hun woonblok om iets te laden of te lossen”, zegt Barbara Demeulemeester. “Dat er geen garages zijn, zien we eerder als een voordeel want er zal heel veel groen zijn.” Er komen wel twee parkeerhavens, voor in totaal zestig auto’s.

De startprijzen liggen reeds vast. Richtprijs voor de standaardwoningen is 219.118 euro. Het gaat in dat geval om woningen met twee slaapkamers en een zolder. “Richtprijs voor een halfopen woning met drie slaapkamers en een werkruimte op het gelijkvloers bedraagt 251.000 euro”, zegt Barbara Demeulemeester. “Prijs voor de kangoeroewoningen is 350.00 euro. Dat zijn allemaal prijzen zonder de kosten inbegrepen. Er komt nog ongeveer 25 procent bij. We gaan beginnen met de bouw van het eerste blok helemaal vooraan de straat en tegen de school. Nadien gaan we verder van voor naar achter. We gaan fase per fase niet wachten tot alles is verkocht.”

Voor de buurtbewoners organiseert Bouwonderneming Catteeu samen met de stad op donderdag 28 november om 19 uur een infomoment in De Graankorrel. Iedereen is welkom.