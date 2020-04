Wederopbouw begonnen van kapel die vernield werd door… niesbui Erik De Block

27 april 2020

15u35 0 Wervik In de Prinsenstraat in Wervik is de wederopbouw bezig van de kapel die begin september 2019 beschadigd was geraakt na een aanrijding. Dat gebeurde toen een automobiliste plots hard moest niezen en daardoor de controle over het stuur was verloren. In de kapel stond een klein beeldje van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, een gift van een buurvrouw. Twee andere beelden werden gestolen.

De kapel staat aan de inrit van een boerderij en aan de rand van een grote weide waar in de toekomst nieuwe woningen komen. De kapel werd halfweg de jaren vijftig gebouwd in opdracht van Omer Vantomme en Irène Maertens, die toen op de hoeve woonden. Tussen 1980 en 2000 wapperden daar in mei jaarlijks de Mariavlaggen. Maurice Bostyn zaliger woonde vlakbij en liet er dagelijks kaarsen branden. Hij bleef dit doen tot hij naar het rusthuis verhuisde.

Inzegening

Maar in september 2019 werd de kapel dus grotendeels vernield. De stad Wervik heeft nu opdracht gegeven om de kapel te heropbouwen. Tot plezier van Rufin Bostyn (72), zoon van Maurice. “Het doet me iets dat die kapel terugkomt. Het is ook mijn wens dat de kapel opnieuw wordt ingezegend. Door de coronacrisis is de inzegening van de kapel op de vooravond van Pinksteren nu niet haalbaar, maar het kan gerust een jaar wachten. De kapel werd destijds in 1956 ingezegend, op de vooravond van Pinksteren. Ze stond er toen ook al een jaar. Ik herinner me dat er toen op het erf van de boerderij een stoet vertrok. Met op kop de pastoor en achter hem de verenigingen met hun vlag. Voor die inzegening kon mijn vader rekenen op hulp van heel wat mensen. Ik hoop nu ook op wat hulp.”

“Aangezien de schade veroorzaakt is door een ongeval, zullen we de kosten verhalen op de vrouw die het ongeval heeft veroorzaakt”, besluit burgemeester Youro Casier (sp.a).