Wandel donderdagavond tussen de wijnranken van Ravenstein Erik De Block

24 juni 2019

09u27 0 Wervik De Dienst voor Toerisme Wervik organiseert op donderdag 27 juni een avondwandeling op het Wijndomein Ravenstein in de Kruisekestraat in Kruiseke.

Op de flank van de Rodeberg leidt wijnbouwer Dirk Talpe de deelnemers rond op zijn wijngaard en vertelt alles over zijn passie voor de druiven en de geschiedenis van de hoeve. Als afsluiter wordt een wijntje ‘van eigen kweek’ geserveerd. De sfeervolle zomeravond start om 19 uur. Deelname kost zes euro, een glaasje wijn inbegrepen. Vooraf inschrijven aan de balie van de toeristische dienst in het Nationaal Tabaksmuseum of 056/95.24.25