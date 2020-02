Wagens botsen frontaal: twee vrouwelijke automobilisten gewond VHS

04 februari 2020

16u32 10 Wervik Langs de Ieperstraat in Geluwe is woensdagvoormiddag een zwaar ongeval gebeurd. Twee wagens botsten er frontaal.

Bernadette V. (74) uit Komen kwam uit de richting van het centrum toen ze links wilde afslaan, naar de oprit van een dierenarts. De vrouw zou er langsgaan met haar hondje. Ze merkte echter een tegenligger niet op. De bestuurster van die wagen, een 22-jarige vrouw uit Wervik, kon een aanrijding niet vermijden. Ze botste met haar Audi A1 frontaal tegen de Citroën C3 van de vrouw uit Komen. De klap was bijzonder hevig. Beide voertuigen kwamen op behoorlijke afstand van elkaar tot stilstand. De twee bestuursters liepen lichte verwondingen op. Beiden werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was er plaatselijk een tijdlang beperkte verkeershinder in de Ieperstraat. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken te ruimen en met een sproeiwagen het wegdek weer proper te maken.