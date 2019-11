Vrouw moet niet meer terug naar cel na zuuraanval op ex LSI

18 november 2019

13u55

Bron: LSI 0 Wervik Een 46-jarige vrouw van Afrikaanse origine uit Wervik moet niet meer terug naar de gevangenis. Ze zat halfweg 2018 al drie maanden achter tralies na een zuuraanval op haar ex. De rest van de twee jaar celstraf die ze maandag op de rechtbank in Kortrijk kreeg, blijven voorwaardelijk als ze zich aan enkele voorwaarden houdt. Aan haar ex moet ze een schadevergoeding van 8.500 euro betalen.

Sinds 2014 was het adres van het Afrikaanse koppel regelmatig de bestemming van politiepatrouilles. Tal van processen-verbaal over huiselijk geweld werden uitgeschreven. Dat resulteerde in 2018 al in een veroordeling voor de rechtbank in Ieper. Op 24 juni 2018 kwam het opnieuw tot een confrontatie tussen beiden, die ondertussen de relatie verbroken hadden. Omdat ze opnieuw agressie vreesde, nam Marie-Claire M. een fles ontstopper in haar tas mee om zich eventueel te verdedigen. Toen het inderdaad opnieuw tot een verhitte discussie kwam, spoot ze met het goedje in het gezicht van Boniface N. (49). Een andere vrouw en een kind deelden ook (licht) in de brokken. Boniface N. nam op zijn beurt een vleesmes en bedreigde zijn ex. Boniface N. had twee huidtransplantaties nodig maar herstelde wonderwel. Hij kwam er voor de bedreiging zonder straf vanaf. De ruzies tussen beiden zijn ondertussen wel gestopt.