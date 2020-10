Vrouw gewond na duik met auto in de gracht VHS

10 oktober 2020

11u44 0 Wervik Op de Voshoek in Geluwe is vrijdagavond een auto in de gracht beland. De bestuurster raakte daarbij niet al te zwaar gewond.

Het ongeval gebeurde iets na 22 uur langs de Magerheidstraat, vlakbij het kruispunt met de Beselarestraat in Geluwe. De bestuurster van een Peugeot verloor om nog onbekende reden de controle over haar stuur. De wagen dook met z’n snuit de gracht in. Aanvankelijk werd gevreesd dat de bestuurster gekneld zat en dus rukte de brandweer uit. Maar bij aankomst van de blussers bleek dat de vrouw intussen zelf uit het voertuig geklauterd was en in het pikdonker in de gracht was beland. De automobiliste kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar de spoeddienst van het AZ Delta in Menen overgebracht.