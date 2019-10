Vrouw die in extremis opdook met warrige brief: “Ik wil niet eindigen zoals Carmen” VHS

18 oktober 2019

08u24 4 Wervik Fanny V. (40), de vrouw uit Wervik die woensdag op de laatste knip eerst anoniem een warrige brief aan het hof van assisen bezorgde en dezelfde dag nog in persoon de inhoud daarvan kwam verduidelijken, blijft achter haar initiatief staan. “Ik moest dit doen. Voor mezelf. Maar ook omdat ik niet wil eindigen zoals Carmen.”

“Ik heb niet zomaar vooraf gebeld naar de moeder van Carmen en naar de advocaten van de familie en de beschuldigde. En evenmin heb ik onbezonnen een brief opgemaakt en die naar het hof van assisen gestuurd. Nee, ik wou dat de waarheid aan het licht kwam. De informatie die ik had, leek me voldoende waardevol om die te delen. Meer zelfs: ik vond het mijn plicht. Eigenlijk kan ik er heel weinig over kwijt. Ik wil niet eindigen zoals Carmen.” Wat haar precies er toe brengt om dergelijke formulering uit te spreken, wil de vrouw niet zeggen. “Voor mij is het belangrijk dat ik de informatie heb kunnen aanreiken. Ik kan alleen maar hopen dat ze goed onderzocht wordt. Als dat niet gebeurt, zullen we blijven gissen naar de waarheid. Dat zou spijtig zijn. Maar in dat geval weet ik dat het aan mij niet zal liggen. Ik moest dit doen, voor mezelf. Nu ben ik tenminste in het reine met mijn geweten.” Fanny V. wil niet kwijt of ze Daniel Deriemacker persoonlijk kent. “Dat heeft geen belang”, zegt ze.