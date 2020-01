Vrijdagmarkt verhuist tijdens heraanleg van de Steenakker hoogstwaarschijnlijk naar Emiel Gellyncklaan Erik De Block

08 januari 2020

15u55 0 Wervik Tijdens de heraanleg van de Steenakker verhuizen de marktkramers van de wekelijkse vrijdagmarkt in Wervik hoogstwaarschijnlijk naar de Emiel Gellyncklaan. Dat maakte schepen Sonny Ghesquière (sp.a) bekend tijdens de bespreking van het meerjarenplan 2020-2025. Voor alle duidelijkheid: de verhuis is nog niet voor morgen want de heraanleg van de Steenakker is pas voor binnen enkele jaren.

Wanneer de Steenakker bezet is door bijvoorbeeld de kermis, dan verhuist de wekelijkse markt altijd naar de Emiel Gellyncklaan. Aanvankelijk was er de piste om de markt tijdens de omvangrijke werken op de Steenakker te verhuizen naar het kerkplein. “De vrijdagmarkt maandenlang verhuizen naar de Emiel Gellyncklaan zien de marktkramers niet zitten”, aldus schepen Sonny Ghesquière in april vorig jaar in HLN. “Dat is bovendien buiten het stadscentrum. De marktkramers stellen eventueel het kerkplein voor.”

Die richting gaat het dus hoogstwaarschijnlijk niet uit. “Het ligt voor de hand om uit te wijken naar de Emiel Gellyncklaan”, aldus de schepen. “Daar zijn alle technische mogelijkheden om aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Bovendien krijgt het wegdek in de Emiel Gellyncklaan een nieuwe bovenlaag.”