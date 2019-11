Vrijdagavond film in Forum Erik De Block

13 november 2019

15u27 0 Wervik In GC Forum in de Speiestraat in Wervik wordt vrijdag om 20 uur de film Gräns vertoond.

Douaneofficier Tina staat bekend om haar buitengewone reukvermogen. Het is bijna alsof ze het schuldgevoel van iemand kan opsnuiven als die iets verbergt. Maar wanneer Vore, een verdacht uitziende man, langs haar heen loopt, worden haar vaardigheden voor het eerst uitgedaagd. Tina merkt dat Vore iets verbergt dat ze niet kan identificeren. Naarmate Tina een speciale band met Vore ontwikkelt en zijn ware identiteit ontdekt, realiseert ze ook de waarheid over zichzelf. Tina hoort, net als Vore, niet op deze wereld. Haar hele bestaan is een grote leugen geweest en nu moet ze kiezen: de leugen blijven leven of de angstaanjagende onthullingen omarmen.

Ciné Forum is een samenwerking met de Gezinsbond en de bibliotheek. Tickets kosten vijf euro, leden van de Gezinsbond betalen vier euro.