Vrijdagavond drive-in cinema op de Steenakker Erik De Block

07 juli 2020

14u00 0 Wervik Op de Steenakker in Wervik kun je op vrijdag 10 juli genieten van een drive-in cinema.

Le Grand Bain, een twee uur durende film met Nederlandstalige ondertiteling, begint om 22 uur. Hoofdrolspelers in deze komedie zijn Mathieu Amalric, Benoît Poelvoorde en Virginie Efira. In het gemeentelijk zwembad trainen veertigplussers Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry en anderen onder het gezag van Delphine. Ze gooien al hun energie in een discipline die voorheen eigendom was van vrouwen, namelijk synchroonzwemmen. Deze uitdaging zal hen in staat stellen de zin in het leven terug te vinden.

Iedereen volgt de film vanuit zijn auto. Een ticket kost tien euro per wagen. Per auto zijn maximum drie mensen toegelaten.Het terrein is vanaf 21.30 uur toegankelijk via de Duivenstraat. Vooraf inschrijven via de webshop van de stad. Gelieve je nummerplaat in te geven bij je profiel en je ticket mee te brengen.