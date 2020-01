Vrijdag reisreportage over Nieuw-Zeeland Erik De Block

09 januari 2020

10u04 0 Wervik In GC Forum in de Speiestraat in Wervik brengt Guido Vervoort vrijdag 10 januari om 20 uur op uitnodiging van vtbKultuur een diavoorstelling over Nieuw-Zeeland.

Nieuw-Zeeland ligt ten oosten van Australië en was oorspronkelijk bewoond door de Maori’s, al leeft de Maori-cultuur er ook nu nog altijd. In de negentiende eeuw werd het een Britse kolonie. Het land is negen keer zo groot als België en telt 4,5 miljoen inwoners. Dé grote troef van het land is dat het mag gerekend worden tot een van de mooiste natuurlanden ter wereld.