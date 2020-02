Vrijdag filmvertoning in GC Forum Erik De Block

05 februari 2020

17u55 0 Wervik Ciné Forum brengt vrijdag 7 februari om 20 uur in GC Forum in de Speiestraat in Wervik de filmvoorstelling If Beale Street Could Talk.

Na zijn succes met het baanbrekende ‘Moonlight’ (2016) heeft Amerikaans regisseur Barry Jenkins besloten ‘If Beale Street Could Talk’, de novelle van auteur James Baldwin, te verfilmen. De film focust op het leven van enkele arme Afro-Amerikanen in Harlem in de jaren ’70 en met name op de 19-jarige zwangere Tish. Zij moet snellen tegen de klok om de onschuld van haar geliefde Fonny te bewijzen. Deze zit ten onrechte in de cel en wordt beschuldigd van verkrachting. Tickets kosten vijf euro of vier euro voor leden van de Gezinsbond.