Vrachtwagen in gracht en tegen gevel na slippartij op nat wegdek in Geluwe LSI

12 juli 2019

14u05

Bron: LSI 5 Wervik Een vrachtwagen van afvalverwerkend bedrijf Vanheede Environment Group uit Geluwe (Wervik) is vrijdagmiddag in de gracht en vervolgens tegen de gevel van een woning beland. De chauffeur raakte lichtgewond, de bewoners kregen het nieuws op hun vakantiebestemming in Zweden te horen.

Iets voor 12 uur ging de vrachtwagen met grijparm, die zonder container op weg was, na een regenbui in een flauwe bocht aan het slippen. Het gevaarte dook aan de andere kant van de weg met de cabine in de gracht, draaide 180 graden en botste met de achterzijde tegen de gevel van de woning van Jan Bulcaen en Inge Schots. De vrachtwagen kwam dwars over de weg tot stilstand. De botsing zorgde voor zware schade aan de gevel, vensterbank en ruit van de woning. De bewoners waren niet thuis omdat ze op vakantie in Zweden verblijven. Daar kregen ze telefonisch het nieuws te horen.

Wellicht zorgde een combinatie van te hoge snelheid en de gladheid door de regen na een lange periode van droogte voor het ongeval. De brandweer zorgde voor het reinigen van het wegdek en het stutten van de gevel.